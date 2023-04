Volleyball-Bundesliga: Stuttgart gewinnt Bundesliga-Topspiel und ist Hauptrundensieger

Mit 3:1 (22:25; 25:17; 25:21; 25:19) gewannen die Damen ihr Auswärtsspiel gegen den Dresdner SC . Bereits vor dem Spieltag hatte festgestanden, dass die Schwäbinnen an der Tabellenspitze verweilen würden, mit dem Erfolg konnten die Schwäbinnen nun den Hauptrundengewinn adäquat ins Ziel bringen.

Spielerin des Spiels wurde Simone Lee. Mittelblockerin Marie Schölzel sagte nach dem Spiel auf SPORT1 : „Tabellenführer fühlt sich immer gut an, das sind beste Voraussetzungen für die Playoffs. Wir sind happy.“

Stuttgart schafft im dritten Satz die Vorentscheidung

Die Stuttgarterinnen, die seit dem 17. Februar unentwegt an der Tabellenführung standen, beenden die Hauptrunde somit mit nur einer Niederlage und einer Satzbilanz von 57:12. In den am 8. April beginnenden Playoffs treffen die Stuttgarterinnen nun auf den Tabellenachten.