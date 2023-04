NBA: Nowitzki in Kreis der Legenden aufgenommen - sechs neue Mitglieder in Hall of Fame

Große Ehre für Dirk Nowitzki: Der langjährige Superstar wird in die Hall of Fame der NBA gewählt.

Dirk Nowitzki wird als erster Deutscher in die „Hall of Fame“ der NBA aufgenommen.

Wie die Hüter der Ruhmeshalle am Samstag in Houston/Texas bekannt gaben, ist der gebürtige Würzburger einer von sechs ehemaligen Profis und Trainern, denen in diesem Jahr die besondere Ehre zuteil wird.