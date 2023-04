Schalkes Serie reißt: Angstgegner Bayer siegt weiter

Gegen den Angstgegner ist die Serie von Schalke 04 im Abstiegskampf gerissen. Nach acht Spielen ohne Niederlage zum Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga unterlagen die Königsblauen Bayer Leverkusen mit 0:3 (0:0). Die Werkself, die seit fast zehn Jahren in Gelsenkirchen nicht mehr verloren hat, nimmt mit dem sechsten Pflichtspielsieg in Folge wieder die Europacupränge ins Visier.

Erstmals musste Schalke-Trainer Thomas Reis auf seinen Abwehrstabilisator Moritz Jenz verzichten. Mit dem in der Winterpause ausgeliehenen 23-Jährigen hatten die Königsblauen, in der Hinrunde noch die Schießbude der Liga, in acht Spielen lediglich vier Gegentore kassiert. Der Österreicher Leo Greiml, der wegen des Folgen eines Kreuzbandrisses und wegen einer Meniskusverletzung große Teile der Saison verpasste hatte, rückte in die Innenverteidigung. Bayer-Coach Alonso wechselte gegenüber dem 2:1 gegen Bayern München vor der Länderspielpause nur einmal: Jonathan Tah kam für Kerem Demirbay in die Startelf.