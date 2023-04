Hertha versetzt Freiburger Königsklassen-Träumen Dämpfer

Hertha BSC hat den Königsklassen-Träumen des SC Freiburg einen Dämpfer versetzt und seine schwarze Auswärtsserie beendet. Die abstiegsbedrohten Berliner holten am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga trotz Rückstands ein verdientes 1:1 (0:0) bei den Breisgauern.

Jessic Ngankam (77.) traf für die Hertha, die nach acht Auswärtspleiten in Folge wieder einen Punkt aus der Fremde mit in die Hauptstadt nehmen konnte. Vincenzo Grifo hatte Freiburg in Führung gebracht (52.).