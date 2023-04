Bundesliga: Bayer-Sturm um Wirtz düpiert Schalke 04 und schnuppert an Europa

Bayer setzt seine erstklassige Form fort und feiert den sechsten Pflichtspielsieg in Serie und bestätigt den überraschenden 2:1-Erfolg gegen den FC Bayern vor der Länderspielpause. Die Alonso-Elf rückt bis auf einen Punkt an die sechstplatzierte Frankfurter Eintracht heran.

Am Anfang sei es Leverkusen „nach vorne noch schwergefallen, weil wir nicht in die richtigen Räume gefunden haben“, sagte Youngster Wirtz bei Sky: „Dann haben uns in der zweiten Halbzeit gut ausgesprochen. Das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen.“