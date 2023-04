Tennis: Kvitova gegen Russen-Start in Wimbledon und bei Olympia

Petra Kvitova wertet die Entscheidung des All England Club als Fehler, Tennisprofis aus Russland und Belarus in diesem Sommer antreten zu lassen.

Miami Gardens (SID) - Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova wertet die Entscheidung des All England Club als Fehler, Spielerinnen und Spieler aus Russland und Belarus trotz des Angriffskrieges auf die Ukraine in diesem Sommer antreten zu lassen.

„Ich denke, sie sollten nicht zugelassen werden“, sagte die Tschechin am Rande des WTA-Turniers in Miami, „meiner Meinung nach auch nicht zu den Olympischen Spielen“.

Nach dem Bann im vergangenen Jahr dürfen in Wimbledon in dieser Saison Russen und Belarussen wie bei den übrigen Grand-Slam-Turnieren oder auf der ATP- und WTA-Tour starten. Das hatte der ausrichtende All England Club am Freitag bekannt gegeben. Die Entscheidung über die Olympischen Spiele 2024 in Paris hat das IOC vertagt, für die Wettbewerbe zuvor sollen die Weltverbände selbst entscheiden. Das IOC sprach sich für die Teilnahme der Russen und Belarussen unter Bedingungen aus.