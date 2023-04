FC Bayern - BVB live im TV, Stream und Ticker. Gewinnt Tuchel beim Debüt in München?

Tuchel: "Was sagt man mir nach in Dortmund?"

Alle Augen dürften am Samstagabend auf einen Mann gerichtet sein: Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund hat nun die Trainerbank in den Süden der Republik zum Rekordmeister gewechselt.

Erstmals seit 2019 geht der BVB also als Tabellenführer in das deutsche Topspiel des letzten Jahrzehnts, damals hagelte es im Anschluss eine 0:5-Klatsche .

„Wir hatten vorher schon alle ihre Spiele analysiert und wissen nicht genau, ob Thomas Tuchel an Julian Nagelsmann anknüpft oder eine komplett neue Idee einbringt“, sagte der BVB-Trainer am Freitag.

Tuchel kündigt „unfaire Aufstellung“ gegen BVB an

Thomas Tuchel bestätigte ebenfalls bereits am Freitag, dass der FC Bayern mit großer Vorfreude in das Topspiel starten werde: „Ich habe das Gefühl, dass jeder Bock hat und sich zeigen möchte.“

Zwar kündigte er eine „unfaire Aufstellung“ an, da er aus den wenigen Trainingseindrücken eine geeignete Elf kreieren müsse, und doch kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen. So ordnet auch Thomas Müller das Spiel am Samstagabend ordnungsgemäß in bayerischer Manier ein: „Wir müssen gewinnen, da gibt es nicht viel Spielraum.“