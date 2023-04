Premier League: ManCity demontiert Liverpool - Gündogan glänzt

Im Topspiel am Samstagmittag demontierte die Elf von Trainer Pep Guardiola den FC Liverpool mit einem auch in der Höhe verdienten 4:1-Sieg. Dabei half den Reds auch eine frühe Führung durch ein Kontertor von Mohamed Salah (17.) nichts. (Alle News zur Premier League)

Nachdem Kevin De Bruyne 53 Sekunden dem Seitenwechsel die Citizens in Führung brachte, erhöhte der deutsche Nationalspieler per Abstauber in der 53. Minute auf 3:1. In der 74. Minute legte Jack Grealish zum 4:1-Endstand nach - auch hier leitete Gündogan den Treffer ein.