Malewski und Seitz führen deutsche EM-Riege an

Frankfurt am Main (SID) - Angeführt von den Europameisterinnen Emma Malewski (Chemnitz) und Elisabeth Seitz (Stuttgart) reisen die deutschen Kunstturnerinnen zur EM im türkischen Antalya (11. bis 16. April). Nach der Qualifikation am Freitag im Frankfurter Leistungszentrum nominierte Cheftrainer Gerben Wiersma zudem Anna-Lena König (Karlsruhe), Lea Quaas (Chemnitz) und Sarah Voss (Köln) für die Titelkämpfe. Das gab der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Samstag bekannt.