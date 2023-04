Citizens ohne Haaland gegen Klopps Liverpool

Manchester City tritt am Samstagnachmittag ohne seinen Stürmerstar Erling Haaland zum Premier-League-Hit gegen den FC Liverpool an.

Der englische Fußball-Meister Manchester City tritt am Samstagnachmittag ohne seinen Stürmerstar Erling Haaland zum Premier-League-Schlager gegen den früheren Rekordmeister FC Liverpool von Teammanager Jürgen Klopp an. Der norwegische Torjäger stand beim Champions-League-Viertelfinalgegner des deutschen Titelträgers Bayern München nicht im Kader, nachdem der ehemalige Dortmunder bereits die Länderspiele seiner Nationalmannschaft in den vergangenen Tage wegen einer Leistenverletzung verpasst hatte. Citizens-Teammanager Pep Guardiola hatte die Möglichkeit von Haalands Ausfall bereits im Vorfeld nicht ausgeschlossen.