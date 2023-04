Formel 1: Diesen innigen Wunsch hat Alonso - es geht um Hamilton

Fernando Alonso und Lewis Hamilton sind aktuell die beiden ältesten Formel-1-Fahrer. Der Spanier wünscht sich, dass sie noch einmal zusammen in einem Team fahren.

Das Karriereende ist für Fernando Alonso noch nicht in Sicht.

In der DailyMail sprach Alonso über die Zukunft und wünschte sich, zusammen in einem Team mit Lewis Hamilton die Karriere ausklingen zu lassen. „Es wäre schön, unsere Karrieren gemeinsam zu beenden“, so der Rennfahrer.