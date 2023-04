Wolfsburgerinnen am 23. April und 1. Mai gegen Arsenal

Popp und Co. empfangen Arsenal am 23. April © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg spielen am 23. April und am 1. Mai gegen den FC Arsenal um den Einzug ins Champions-League-Finale. Wie der deutsche Meister am Samstag mitteilte, steigt das Halbfinal-Hinspiel um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena. Die voraussichtliche Anstoßzeit für das zweite Duell im Emirates Stadium in London ist 18.45 Uhr MESZ (beide DAZN).