Änderung der Altersregel in der NBA abgelehnt

In die Diskussion über das Mindestalter in der NBA kommt Bewegung. Offenbar ist die Änderung der Regel endgültig gescheitert.

Die Gespräche über die Herabsetzung des Mindestalters in der NBA sind nun offenbar gänzlich eingestellt worden und kein Teil der Tarifverhandlungen zwischen der Liga und der National Basketball Players Association (NBPA) mehr.

Es wurde zuvor darüber diskutiert, ob das Mindestalter der Spieler von 19 auf 18 Jahren herabgesetzt werden solle. Ebenfalls Teil des Gespräche war die Frage, ob Spieler nach der High School wieder in die NBA wechseln dürfen.

Beide Vorschläge waren jedoch nicht stark genug, um in den Tarifvertrag aufgenommen werden zu können. Das berichtet ESPN unter Bezug auf eine NBA-nahe Quelle.

18-Jährige würden Kaderplätze wegnehmen

„Wir erkennen an, dass wir wirklich sicherstellen müssen, dass wir die Struktur haben, wenn wir Leute mit 18 Jahren in die Liga lassen wollen“, hatte Tremaglio am All-Star-Wochenende klargestellt.