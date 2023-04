Robben: Bayern im Topspiel "klarer Favorit" - Trainerwechsel könnte sich "positiv auswirken"

Wie ganz Fußball-Deutschland fiebert auch der Niederländer, der von 2009 bis 2019 für den deutschen Rekordmeister gespielt hatte, dem Topspiel am Samstagabend zwischen Bayern und Dortmund entgegen (Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) .

„Ich habe am Samstag erst noch ein Heimspiel mit meiner U15-Mannschaft, die ich trainiere, das macht mir Spaß“, erklärte Robben auf der Bayern-Homepage. „Aber ich bin pünktlich wieder zu Hause und schaue mir das Spiel dann im Fernsehen an.“

Robben: Elf Tore gegen Dortmund

Nicht nur wegen seines entscheidenden Treffers in Wembley galt der Offensivstar als BVB-Schreck. In seinen 22 Partien gegen Dortmund glänzte der heute 39-Jährige mit elf Toren und fünf Assists.

„Ich habe die Topspiele immer geliebt, nicht nur gegen Dortmund“, sagte Robben. „In solchen Partien kann man sich immer noch etwas mehr zeigen. Das Duell gegen Dortmund war für uns immer das Topspiel. Es waren schöne und besondere Spiele, egal ob im Pokal, in der Bundesliga oder im Champions-League-Finale.“

Robben kennt auch das Patentrezept, wie sein früherer Verein die Schwarz-Gelben knacken und wieder an die Tabellenspitze zurückkehren kann.

„Ein entscheidender Faktor wird der Wille sein“, betonte Robben. „In so einem Spiel musst du angreifen, da musst du voll da sein. Gerade zu Hause heißt es von der ersten Minute an: alles geben! Man muss von Beginn an selbstbewusst auftreten und dem Gegner zeigen, dass sie keine Chance haben werden.“