Formel 1: "Damit komme ich einfach nicht klar" - Hamilton jammert, Mercedes-Teamkollege Russell der Nutznießer

Mercedes zeigt sich im Qualifying zum Großen Preis von Australien verbessert. Lewis Hamilton landet jedoch mal wieder hinter Teamkollege George Russell. Liegt sein Hintertreffen wirklich an der Sitzposition beim hadernden Ex-Weltmeister?

Besonders Teamkollege George Russell nutzt gerade die mentale Krise, die Superstar Lewis Hamilton in der Formel 1 nicht mehr verheimlichen kann.

Es ist leicht zu durchschauen, wie Russell das Jammern des 38-Jährigen geschickt instrumentalisiert, um das Team in der wichtigen Neuorientierungsphase auf seine Seite zu ziehen - und daraus womöglich auch beim Großen Preis von Australien (Rennen am Sonntag ab 7 Uhr im LIVETICKER ) Kapital schlägt.

Der Reihe nach: Alles fing damit an, als Hamilton mit seiner Kritik am Mercedes W14 in den vergangenen Wochen für hochgezogene Augenbrauen sorgte. Dabei blieb der siebenmalige Weltmeister aber immer kryptisch: Sein Problem mit dem Auto wollte er nie detailliert beschreiben. Bis jetzt!