Nach Frankfurt! Nächstes Ticket-Verbot in Italien

2015 hatten Rotterdamer am Barcaccia-Brunnen randaliert © AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Italiens Innenministerium hat für das Europa-League-Spiel der AS Rom gegen Feyenoord Rotterdam den Verkauf von Gäste-Tickets verboten.

Italiens Innenministerium hat für das Rückspiel der AS Rom im Europa-League-Viertelfinale gegen Feyenoord Rotterdam am 20. April im Stadio Olimpico den Verkauf des niederländischen Eintrittskarten-Kontingents verboten.

Die stellvertretende Präfektin von Rom, Raffaela Moscarella, berief eine Sitzung ein, um Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit rund um das Spiel zu ergreifen. Der Auswärtssektor des Stadions wird geschlossen und der Verkauf von Eintrittskarten an niederländische Personen verboten, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Rotterdam-Fans berüchtigt

Vor dem Frankfurter Spiel in Neapel hatten die italienischen Behörden den Ticketverkauf an Personen mit dem Wohnsitz Frankfurt/Main verboten, dennoch reisten Eintracht-Fans an und lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei und Napoli-Anhängern.