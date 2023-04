La Liga: Xavi Hernandez nimmt Stellung zu scharfer Kritik von Anus Fatis Vater

Auf einer Pressekonferenz am Freitag bezog Xavi nun Stellung und sagte: „Ich kümmere mich um Ansu, nicht um seinen Vater oder sein Umfeld.“

Barca-Coach Xavi: „Ich habe viel mit ihm gesprochen“

Über seinen Spieler verlor Xavi ansonsten aber vor allem positive Worte: „Ich versuche immer, das Beste aus ihm herauszuholen. Ich möchte, dass er sich wohlfühlt und wichtig ist. Er kann in jedem Spiel den Unterschied ausmachen . Das ist es, wonach wir suchen müssen.“

„Ich verstehe seinen Vater“

„Das Wichtigste ist, dass Ansu glücklich ist. Wir können alle Fehler machen. Man entschuldigt sich und macht weiter“, führte Xavi weiter aus und deutete damit ein mögliches Ende des Zoffs an.

Barca wird sich nicht ausruhen

Mit zwölf Punkten Vorsprung im Rücken geht es für den FC Barcelona in La Liga weiter. Die Katalanen treten am Samstag gegen den FC Elche an (um 21 Uhr LIVETICKER).