„Keiner mit Zauberstab“: Kehl erklärt den BVB-Höhenflug

Nach Platz sechs zum Jahresende 2022 und neun Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze habe man in Dortmund „wochenlang gespürt, dass wir so nicht weitermachen können, und daraus ist ein besonderer Wille entstanden, sich selbst zu hinterfragen“, führte Kehl aus.

BVB zehn Spiele ungeschlagen

All diese Punkte hätten, so Kehl, „eine Art Flow entstehen lassen, ein gewisses Selbstbewusstsein, eine Selbstverständlichkeit, sodass die Qualität, die in dieser Mannschaft steckt, häufig so richtig zum Tragen gekommen ist. Jetzt sieht man: Wir können richtig gut sein, wenn wir denn die richtige Herangehensweise wählen.“