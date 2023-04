"Werden es tun": Augsburg will Berisha fest verpflichten

Der FC Augsburg will Berisha fest verpflichten © FIRO/FIRO/FIRO

Fußball-Bundesligist FC Augsburg will Neu-Nationalspieler Mergim Berisha zur neuen Saison fest verpflichten. Das kündigte FCA-Manager Stefan Reuter in der Augsburger Allgemeinen (Samstagsausgabe) an. Noch habe der Verein seine Kaufoption nicht gezogen. "Wir werden es aber rechtzeitig tun", bekräftigte der Geschäftsführer.