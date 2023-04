Kohler: "Understatement passt besser zu Dortmund"

Der frühere Fußball-Weltmeister Jürgen Kohler rät seinem Ex-Klub Borussia Dortmund, im Bundesliga-Titelkampf mit Bayern München weiter auf zu forsche Ansagen zu verzichten. "Ich finde, ein gewisses Understatement passt auch besser zu Dortmund und seinen Spielern", sagte der 57-Jährige im Interview mit eurosport.de vor dem Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Kohler, in seiner Karriere sowohl für den BVB als auch die Bayern aktiv, erinnerte an eine Situation vor zwei Jahren, als Dortmund "einen klaren Meisterschaftsanspruch formuliert hat. Ging schief damals, die Schale wanderte bekanntermaßen nach München. Tja, und so fliegt dir die offensive Aussage um die Ohren."