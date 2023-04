25 Jahre Torfall von Madrid: Jauch und Reif in Höchstform

Kurz vor Anpfiff knisterte es im Bernabeu-Stadion. Real Madrid gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund, Champions League, Halbfinale - doch plötzlich ging ein Aufschrei durch das Rund. Ein Tor fiel einfach um, und was an jenem 1. April 1998 vor 25 Jahren ein Leckerbissen des Fußballs werden sollte, wurde stattdessen zu einer Sternstunde der deutschen TV-Unterhaltung.

Sätze wie "Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan" (Reif) und "Das erste Tor ist schon gefallen" (Jauch), aber auch der mit einem Maßband auf einem Stuhl stehende Jauch sind in Erinnerungen geblieben. Später wurde das Duo für den Grimme-Preis nominiert. Bezeichnend: Das Warten auf das neue Tor verfolgten 12,76 Millionen TV-Zuschauer - das eigentliche Spiel nur noch sechs Millionen.

Aber was war eigentlich passiert? Real-Fans waren kurz vor dem Anstoß auf einen Zaun geklettert, an dem das Tor befestigt war. Als der Zaun einknickte, fiel das Tor zu Boden. Erinnerungen an den Pfostenbruch am Bökelberg 1971 wurden wach.