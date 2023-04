Politt vor Klassiker-Woche: "In die Top Ten fahren"

Der deutsche Straßenrad-Meister Nils Politt peilt bei den anstehenden Frühjahrsklassikern eine Spitzen-Platzierung an. "Ich freue mich auf die beiden Rennen und möchte auf jeden Fall einmal in die Top Ten fahren", sagte der Kölner vor dem Start der Flandern-Rundfahrt am Sonntag im AZ-Interview. Eine Woche nach der "Ronde" in Belgien steht mit Paris-Roubaix traditionell die "Hölle des Nordens" an.