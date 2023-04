Medwedew über Wiederzulassung in Wimbledon "sehr glücklich"

Medwedew und Co. dürfen in Wimbledon aufschlagen © AFP/GETTYIMAGES/SID/AL BELLO

Stellvertretend für ihre Landsleute haben Daniil Medwedew und Karen Chatschanow die Zulassung russischer und belarussischer Tennisspieler und -spielerinnen beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon begrüßt. "Ich bin sehr glücklich darüber und freue mich auf die Chance, dort zu spielen", sagte Medwedew am Rande des ATP-Masters in Miami. Wimbledon sei "ein Turnier, das ich liebe".