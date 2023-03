Darts: Starker deutscher Abend in Riesa

Die deutschen Darts-Profis haben einen starken Auftritt in der ersten Runde der European Tour in Riesa hingelegt.

Die deutschen Darts-Profis haben einen starken Auftritt in der ersten Runde der European Tour in Riesa hingelegt. Angeführt von WM-Halbfinalist Gabriel Clemens schafften am Freitag gleich vier von fünf deutschen Startern in Sachsen den Sprung in die zweite Runde. Dort steht nach einem Freilos zum Auftakt mit Martin Schindler auch der derzeit beste deutsche Profi.