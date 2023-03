FC Bayern: Kolo Muani hofft auf Angebot aus München

Eintracht Frankfurt will ihn halten, für ihn selbst ist eine weitere Saison bei den Hessen nicht ausgeschlossen. Doch SPORT1 weiß: Würde der FC Bayern an ihn herantreten, wäre Randal Kolo Muani Feuer und Flamme!

Markus Krösche, der Sportchef der Hessen, betonte erst in dieser Woche im Gespräch mit SPORT1 : „Grundsätzlich haben wir keine Absicht, Randal nach nur einem Jahr bei uns in diesem Sommer abzugeben. Eine weitere Saison bei uns würde ihm guttun.“

Kolo Muani träumt vom FC Bayern

Ein solches Szenario ist auch für den Spieler, der auch am Freitagabend beim 1:1 gegen den VfL Bochum traf, vorstellbar – sofern die SGE in der kommenden Spielzeit international vertreten ist.

Darum kann er sich den Wechsel nach München vorstellen

Die Gründe dafür: Der 24-Jährige spielt sehr gerne in der Bundesliga und sieht einen Schritt in eine andere Liga nicht als zwingend notwendig an, außerdem imponieren ihm die hohe Zielsetzung und die Kaderzusammenstellung der Münchner.