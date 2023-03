Bayern-Basketballer verlieren erneut in EuroLeague

Lucic und München weiter glücklos in der EuroLeague © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Der deutsche Basketball-Vizemeister Bayern München hat seine Negativserie in der EuroLeague fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri verlor ihr Heimspiel gegen die AS Monaco 81:84 (40:45) und kassierte im höchsten europäischen Vereinswettbewerb damit die fünfte Niederlage in Folge.