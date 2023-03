Sieg in Nürnberg: Darmstadt baut Führung aus

Darmstadt 98 strebt weiter dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga entgegen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gewann am Freitag zum Auftakt des 26. Spieltags in der 2. Bundesliga 1:0 (1:0) beim 1. FC Nürnberg und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus. Darmstadt hat nun ein Polster von fünf Punkten auf den Hamburger SV, der Dritter ist.