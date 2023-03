Eintracht Frankfurt: Neue pikante Details im Führungs-Zoff

Am Mittwochabend fand bei Eintracht Frankfurt der Frühlingsempfang statt. Vorstandssprecher Axel Hellmann begrüßte im heimischen Stadion Sponsoren, Vereinsvertreter, die Profimannschaft, ehemalige Spieler und Sponsoren.

Hellmann-Zukunft weiter offen – neuer Ärger droht

Der Ausgang ist SPORT1 -Informationen zufolge weiterhin offen. Die neuen Informationen, die via Bild an die Öffentlichkeit kamen, verschärfen jedoch die Lage.

Aber der nächste Ärger droht. Was ist passiert? Im Frühjahr 2022 soll der Vorstand der AG beschlossen haben, eine vom Aufsichtsrat genehmigte Kapitalerhöhung durchzuführen.

Die Corona-Krise hat das Eigenkapital schmelzen lassen, eine Teilnahme an der Champions League war zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher, frisches Geld nötig.

Diese Rolle spielt Orenstein

Für die Prüfung, welchen Wert der Klub tatsächlich hat, wurde die Rating-Bank Nomura beauftragt. Sie soll, so sagt es der Bild -Bericht, Orenstein gefragt haben, ob er Anteile kaufen oder verkaufen möchte. Einen Verkauf strebte er nicht an.

Orenstein sieht sich vor allem als Fan: „Es ist mir in dieser ganzen Diskussion wichtig zu betonen: Ich brauche für mein Eintracht-Engagement nur emotionale Rendite.“ Doch ganz so einfach ist diese Causa nicht.

Muss Eintracht nicht an einem Strang ziehen?

Statt sich zu einigen, gibt es einen Interessenskonflikt auf Aufsichtsratsebene. Müsste es nicht das Ziel der Teilnehmer sein, eine hohe Bewertung des Vereins zu unterstützen und an einem Strang zu ziehen?

Gerade in diesen für die DFL so wichtigen Monaten, in denen mit Investoren über Milliardensummen für die Auslandsvermarktung verhandelt wird, hilft eine attraktive Bundesliga mit Klubs, die einen hohen Marktwert haben.