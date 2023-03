Darts & PDC European Tour: Deutscher Teenager Liam Maendl-Lawrence mit Coup gegen Burnett

Ekstase pur! So irre feierten Darts-Fans in Berlin

Bei der PDC European Tour in Riesa gelingt Liam Maendl-Lawrence ein dicker Coup gegen einen Routinier aus Wales. Auch Gabriel Clemens und Florian Hempel sind noch gefordert.

Was für ein Überraschungscoup des deutschen Darts -Talents!

Fortan wog das Duell hin und her. Als er vom „Prince of Wales“ mit einem 141er-Highfinish in 12 Darts gebreakt wurde, drohte Maendl-Lawrence für einen kurzen Moment die Konzentration und Gunst der Stunde verloren zu gehen.