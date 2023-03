Leichtathletik: Leo Neugebauer in Weltklasse angekommen - Zehnkämpfer über WM & Niklas Kaul

Bei den Texas Relays in Austin legt Leo Neugebauer einen starken Saisonstart hin. Neben einer persönlichen Bestleistung darf sich der Zehnkämpfer auch über einen besonderen Erfolg freuen.

Der Start in die WM -Saison hätte für Leo Neugebauer kaum besser verlaufen können.

Nicht nur, dass er bei den Texas Relays seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnte , der deutsche Zehnkämpfer legte auch gleich in vier Disziplinen (100 m, 110 m Hürden, Kugelstoßen und Stabhochsprung) eine neue persönliche Bestleistung hin.

Dazu bedeuten 8478 Punkte ebenfalls eine neue Bestleistung - und noch viel wichtiger: die Norm für die WM in Budapest im August.

Damit hat Neugebauer sein erstes großes Saisonziel schon erreicht. Bereits vor seinem ersten Wettkampf in diese Saison zeigte sich der 22-Jährige im Gespräch mit SPORT1 optimistisch: „Die Norm für die WM liegt bei ca. 8400 Punkten, was ich mir durchaus zutraue.“

Diese mentale Stärke kommt nicht von ungefähr. Und auch das Mike A. Myers Stadium in Austin, wo die Texas Relays jährlich stattfinden, erweist sich zunehmend zum guten Pflaster für den Studenten der Texas University.

Texas der perfekte Ort für Leo Neugebauer

Nun steht jedoch erstmal eine kleine Pause an, in der sich der aufstrebende Athlet „weiterbilden will“, ehe dann die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Angriff genommen wird.