Bundesliga: So zerstritten sind Bayern-Trainer Tuchel und BVB-Boss Watzke wirklich

So blickt Watzke auf die Tuchel-Trennung zurück

In einer neuen Sky-Doku „Der Anschlag – Angriff auf den BVB“ (ab 10. April) räumt Watzke in Bezug auf den Bombenanschlag am 11. April 2017, einen Tag vor dem Champions-League-Spiel gegen Monaco, den endgültigen Bruch mit Tuchel ein: „Da ist in vielen Bereichen viel kaputtgegangen“, sagt der 63-Jährige. „Ich glaube, das ist auch zwischen dem Trainer und mir einiges kaputtgegangen. Es wäre sonst wahrscheinlich nicht zur Trennung gekommen.“