Brasilien gegen DFB-Frauen ohne Superstar Marta

Die sechsmalige Weltfußballerin musste für den WM-Test gegen die DFB-Auswahl am 11. April in Nürnberg wegen einer Verletzung im linken Oberschenkel absagen und fällt zudem für das Duell des Südamerika-Meisters am kommenden Freitag mit Europameister England im Londoner Wembley-Stadion aus.