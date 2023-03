30 Millionen: Lohrheidestadion wird zur Spitzensportanlage

Für rund 30 Millionen Euro wird das Lohrheidestadion in Bochum dank der Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen zu einer modernen Leichtathletik-Arena umgebaut. Einen entsprechenden Bescheid übergab nun Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, wie es in einer Mitteilung heißt. Ziel sei es demnach, eine moderne Sportanlage zu schaffen, "in der sich Leichtathletinnen und Leichtathleten bei nationalen und internationalen Wettkämpfen miteinander messen können". Die Arbeiten sollen zeitnah beginnen.