Tuchel vor Bayern-Debüt: „Spüre eine große Energie“

Thomas Tuchel blickt voller Zuversicht auf sein Debüt an der Seitenlinie von Rekordmeister Bayern München. „Ich spüre eine große Energie“, sagte der 49-Jährige vor dem Bundesliga-Topspiel gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky): „Ich habe das Gefühl, dass jeder Bock hat und sich zeigen möchte.“

Gegen den BVB könne er zudem "aus dem Vollen schöpfen", bezüglich einer möglichen Startformation ließ sich Tuchel jedoch nicht in die Karten blicken. Im Münchener Kader gebe es "viele Spieler, die ich schon immer mal trainieren wollte", sagte er: "Es wird eine sehr unfaire Aufstellung werden, weil die Eindrücke fehlen. Wir haben nur wenige Argumente, jemanden draußen zu lassen."

"Wir hatten extrem wenig Zeit", betonte Tuchel, der am Freitag erstmals die gesamte Mannschaft zum Training an der Säbener Straße versammelt hatte, ergänzte aber: "Wir müssen nicht drumherum reden, was wir von uns erwarten. Wir wollen die Tabellenführung zurück". Aktuell liegen die Bayern einen Punkt hinter Dortmund.