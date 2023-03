Alonso zu Wirtz-Ohrfeige: "Kann das akzeptieren"

Wirtz war beim Testspiel der DFB-Elf am Dienstag bereits in der 32. Minute ausgewechselt worden - eine Ohrfeige für den so talentierten Mittelfeldspieler. „Er ist so jung. Er muss gute und schlechte Erfahrungen machen, um sich zu verbessern“, führt Alonso aus: „Flo wird bei der Europameisterschaft nächstes Jahr ein wichtiger Teil der Mannschaft sein.“