Wintersport: Dubai und Las Vegas? "Braucht das Skispringen dringend" Bald Skispringen in Dubai?

Geht es nach FIS-Renndirektor Sandro Pertile, könnte es bald auch einen Weltcup in Dubai geben © Imago

Bisher ist Skispringen als Wintersportart verankert. Doch die Verantwortlichen machen sich Gedanken über die Zukunft der Sportart. Die Gedankenspiele scheinen dabei keine Grenzen zu kennen.

Die Kräfte schwinden, der letzte Schnee sowieso, doch die Skispringer machen einfach weiter: Während Biathleten, Rodler und Co. längst auf der faulen Haut liegen, finden am Wochenende erstmals in der Geschichte des Weltcups Wettkämpfe im April statt.

„Die Akkus der Aktiven sind weitgehend leer“, sagt Bundestrainer Stefan Horngacher, doch die Premiere könnte der Vorbote einer kleinen Revolution sein.

Schon jetzt ist die Saison, die am Sonntag mit dem letzten Weltcup-Wettbewerb im slowenischen Planica (alle Springen im SPORT1-Liveticker) endet, die längste der Geschichte. Anfang November fiel im polnischen Wisla der Startschuss - erstmals auf Matten, weil der Schnee fehlte. Dieser liegt nun auch in Planica nur noch auf den umliegenden Bergspitzen - und ein kläglicher Rest im Auslauf der Schanze.

Genau das ist aber auch der große Vorteil des Skispringens in Zeiten des Klimawandels: Die Sportart kann mit wenig Schnee, im Zweifel sogar mit gar keinem auskommen. Deshalb gibt es Überlegungen, den Weltcup auf das ganze Jahr auszudehnen - warum also nicht gleich bis nach Dubai?

Kategorie „Wintersport“ veraltet?

DSV-Sportdirektor Horst Hüttel hat als ersten Schritt eine Vierschanzentournee im Sommer ins Spiel gebracht, um die bislang kaum beachtete Grand-Prix-Serie von Juli bis Oktober aufzuwerten. Hilfreich wäre es, „wenn die FIS sich dazu entschließen könnte, das Ganze Weltcup zu nennen“, sagte Hüttel dem Nachrichtenportal t-online: „Ob wir dann einen separaten Sommer- und einen separaten Winter-Weltcup haben, muss besprochen werden.“

Gibt es künftig also zwölf Monate Skispringen am Stück? Das wäre dann doch ein bisschen viel, sagt Norwegens Nationaltrainer Alexander Stöckl und schlägt eine „Saison in Blöcken“ vor - auch im Winter gäbe es dann freie Wochenenden. Überhaupt findet der Österreicher ein Denken in der Kategorie „Wintersport“ veraltet. „Besser, wir nennen uns Extremsport“, sagte Stöckl der SZ.

In FIS-Renndirektor Sandro Pertile hat Stöckl einen ähnlich denkenden Gegenpart, auch dem Italiener gefällt die Idee vom Ganzjahressport. „Skispringen ist eine Show“, sagte Pertile Anfang März der slowenischen Tageszeitung Dnevnik, er träumt von einer mobilen Schanze, die überall auf der Welt aufgebaut werden kann. „In Dubai oder in Las Vegas anzutreten, wäre definitiv etwas, was das Skispringen dringend braucht“, so Pertile.

Noch aber sind das alles Visionen, auch in Planica wird am Wochenende auf Schnee gelandet. Das Wetter im „Tal der Schanzen“ wird allerdings wenig winterlich, zweistellige Temperaturen und Regen sind angesagt.

