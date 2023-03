Anzeige

Darts: Deutschland-Trikot und Liebeserklärung! Price überrascht in Berlin Price mit besonderer Liebeserklärung

Ekstase pur! So irre feierten Darts-Fans in Berlin

SPORT1

Den dritten Premier-League-Tagessieg in Folge verpasst Gerwyn Price in Berlin. Dennoch sorgt der Waliser für Aufsehen und überrascht nach dem Wettbewerb mit einer Liebeserklärung.

Der „Iceman“ zeigt Gefühle!

Sportlich lief es für Gerwyn Price am neunten Spieltag der Darts Premier League nicht wie gewünscht. Die Halbfinalniederlage gegen den späteren Tagessieger Jonny Clayton (4:6) beendete den Traum vom Sieg-Hattrick.

Dennoch sorgte der 38-Jährige für eines der Highlights in Berlin, als er mit einem Shirt in Weiß mit schwarz-rot-goldenen Applikationen auf die Bühne kam. Bereits vor dem Wettbewerb hatte er in seiner Instagram-Story ein besonderes Outfit für den Abend angekündigt.

Auch nach seiner Pleite gegen Landsmann Clayton meldete er sich nochmal via Instagram bei seinen Fans. Nachdem er sich kurz zu seinem sportlichen Abschneiden geäußert hatte, sandte er noch eine kleine Liebeserklärung an die deutschen Fans ab.

Price fühlt sich wohl in Deutschland

„Danke für die Unterstützung. Deutschland ist wie eine zweite Heimat für mich“, zeigte er sich von Deutschland begeistert.

Und mit diesem Gefühl steht der „Iceman“ wohl nicht allein da. Denn im letzten Viertelfinal-Duell des Abends sorgte Peter Wright für einen kuriosen Moment. Wie Price kam auch „Snakebite“ mit den deutschen Farben auf seinem Shirt auf die Bühne. Somit kam es quasi zu einem „deutsch-deutschen“ Duell, das Price mit 6:3 für sich entschied.

Gerwyn Price hat eine besondere Beziehung zu Deutschland

Obwohl es an diesem Abend in der Mercedes-Benz-Arena nicht zum Sieg für Price gereicht hat, ist Deutschland jedoch ein gutes Pflaster für die aktuelle Nummer vier der PDC Order of Merit. Erst vor wenigen Tagen konnte er die European Darts Open in Leverkusen für sich entscheiden.

Im vergangenen Jahr triumphierte er bei den International Darts Open in Riesa. Auch in der Players Championship konnte er schon mehrere Tagessiege in Deutschland feiern. Unter anderem gewann er vor drei Jahren beide Spieltage beim Double-Header in Niedernhausen.