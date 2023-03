Bundesliga live: Bayern vs. BVB - der Countdown zum Bundesliga-Gipfel - BVB-Legende warnt Tuchel

Dabei reist die Mannschaft von Edin Terzic überraschend als Tabellenführer an. Allerdings kämpft der BVB gegen einen schwarze Serie, denn zuletzt konnte die Borussia im Jahr 2014 ein Bundesliga-Spiel in der Allianz Arena gewinnen.

+++ Top-Thema: BVB-Legende warnt Tuchel +++

BVB-Legende Jürgen Kohler hat in der Beidfüßig -Show von wettbasis.com eine deutliche Meinung zu der Ausgangslage für Tuchel: „Schwierig, ganz klar. Ohne Wenn und Aber. Aber er ist ja da angetreten. Bayern München hat noch drei große Ziele und wenn man bei Bayern München unterschreibt, dann weiß man, was man unterschreibt. Nämlich, dass man zum Siegen verdammt ist und das ist Thomas Tuchel sicherlich ganz klar und auch ganz bewusst.“

+++ BVB muss auf zwei Stars verzichten +++

+++ Tel fehlt im Topspiel +++

Tel wird dem neuen Bayern-Coach Thomas Tuchel damit auch im Bundesliga-Topspiel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am Samstag nicht zur Verfügung stehen. Der Franzose war vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von Stade Rennes nach München gewechselt, in 21 Pflichtspielen erzielte er bislang fünf Tore für die Münchner.

+++ Marco Fritz pfeift das Topspiel +++

Der frühere FIFA-Schiedsrichter Marco Fritz pfeift das Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit. Die Partie findet am Samstag in der Allianz Arena in München statt.