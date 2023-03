Hoffenheim: Prömel vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

Frankfurt am Main (SID) - Mittelfeldspieler Grischa Prömel steht vor einem Comeback beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Der 28-Jährige, der Anfang November eine Knöchelfraktur erlitten hatte, kehrte in dieser Woche auf den Platz zurück. Laut TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo kommt die Partie bei Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) noch zu früh, in der kommenden Woche gegen Schalke 04 soll er wieder eine Option sein.