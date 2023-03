Biathlon: Horror-Jahr! Schwedische Olympiasiegerin erklärt ihren krassen Absturz

Für kaum eine Athletin dürfte die vergangene Biathlon-Saison so enttäuschend verlaufen sein wie für Stina Nilsson.

Die Schwedin erreichte in den ersten neun Rennen nicht einmal die Top-30-Platzierungen und flog im Januar aus dem Weltcup-Team. Auch die WM in Oberhof verpasste sie deshalb.

Stattdessen sorgte sie eher durch andere Dinge für Aufsehen. Bei der Verfolgung von Kontiolahti kam sie beim Schießen ohne Magazin an und reagierte panisch.

Dabei hatte die ehemalige Langläuferin in der Vorsaison mit einem Podestplatz erstmals an der Weltspitze angeklopft und große Erwartungen geweckt. Denn erst 2020 war die Langlauf-Olympiasiegerin zum Biathlon gewechselt und hatte in ihrer zweiten Saison augenscheinlich größere Fortschritte gemacht.