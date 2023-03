Frenzel nutzt freie Zeit für Haartransplantation

Eric Frenzel hat die ersten Tage nach seiner langen Karriere als Nordischer Kombinierer für einen ungewöhnlichen Ausflug genutzt. Der 34-Jährige flog in die Türkei, um sich einer Haartransplantation zu unterziehen. Der dreimalige Olympiasieger ließ seine Fans via Instagram an der Prozedur teilhaben und zeigte in kurzen Videos unter anderem, wie sein Kopf zunächst kahl rasiert wurde.