Kopf-an-Kopf-Rennen: Wirft Herrmann eine Bananenschale?

Segeln: Herrmann denkt an Griff in die Trickkiste

Im packenden Kopf-an-Kopf-Rennen auf der Königsetappe des Ocean Race denkt Segelstar Boris Herrmann (41) über einen Griff in die Trickkiste nach. „Nur zur Kontrolle: Dürfen wir Bananenschalen werfen?“, schrieb der Skipper der Seaexplorer mit einem Augenzwinkern bei Twitter - und postete dazu ein Bild der Jacht der Holcim - PRB in unmittelbarer Nähe.

Auf der Zielgeraden der dritten Etappe nach Itajai (Brasilien) sieht es aber nicht danach aus, dass sich Holcim einen Ausrutscher leistet - am Freitagmorgen schob sich das Team an Herrmann vorbei. "Das ist so verrückt nach 12.000 Seemeilen", sagte seine Co-Skipperin Rosalin Kuiper über die spannende Entscheidung. Vermutlich werden Herrmann und Co. am Sonntag oder Montag im Ziel einlaufen.