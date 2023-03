Transfer News: Beschlossen! Star verlässt Eintracht - Frankfurt zieht Angebot für Kamada zurück

Glasner-Knall? "Habe ihn so noch nie erlebt"

Bis zuletzt hatte Sportvorstand Markus Krösche um den Mittelfeldspieler, der 2017 für knapp 1,6 Millionen Euro aus Japan an den Main wechselte und in 167 Pflichtspielen an 68 Treffern beteiligt war, gekämpft.