Zehnkämpfer Neugebauer mit starkem Saisonstart

Zehnkämpfer Leo Neugebauer (Leinfelden-Echterdingen) hat einen starken Saisonstart hingelegt. Der Student der Texas University holte sich mit 8478 Punkten Platz eins bei den Texas Relays und steigerte dabei seine persönliche Bestleistung um 116 Punkte. Der WM-Zehnte übernahm damit die Spitze in der Weltrangliste in der noch jungen Saison. Mit seiner Punktzahl erfüllte Neugebauer auch die Normanforderung von 8460 Punkten für die WM in Budapest (19. bis 27. August).