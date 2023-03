"Beste Torhüterin der Welt": Berger lässt Chelsea träumen

Die deutsche Nationalspielerin Däbritz hatte die Französinnen mit 2:0 (110.) in Führung geschossen, doch nach langem Hin und Her und einer VAR-Entscheidung verwandelte die Norwegerin Maren Mjelde einen Foulelfmeter in der achten Minute der Nachspielzeit zum 1:2. Dann schlug die Stunde von Berger.