Dänischer Fechtverband gibt internationalen Wettkampf zurück

Die Trekanten International, eine Vorstufe zum Weltcup, sollte eigentlich am 7. und 8. Oktober in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen stattfinden. Auch der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) hatte bereits Mitte März beschlossen, die Ausrichtung des Frauenflorett-Weltcups im Mai in Tauberbischofsheim zurückzugeben. Laut AFP wird über die Durchführung eines Weltcups in der Nähe von Paris im Mai noch diskutiert.