FIA-Klarstellung: Alonso würde Podestplatz nun verlieren

Nach dem Regel-Chaos um Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso beim Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien hat der Automobil-Weltverband FIA für Klarheit gesorgt.

Die Regelhüter definierten am Freitag im Rahmen des Großen Preises von Australien, dass beim Absitzen einer Zeitstrafe während eines Rennens jegliche Berührung des Rennwagens durch Mechaniker als Arbeit am Rennwagen zu werten ist.

In dieser Frage hatte es vor zwei Wochen beim Rennen in Dschidda Kontroversen gegeben, die dazu führten, dass der Spanier Alonso zunächst als Dritter des Rennens an der Siegerehrung teilnehmen durfte, dann wegen einer nachträglichen Strafe auf Rang vier zurückfiel - und nach einem erfolgreichen Protest seines Teams doch den Podestplatz zurückerhielt.