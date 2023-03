Bundesliga: Worauf sich der FC Bayern schon vor dem Tuchel-Deal festgelegt hat

Neuer Trainer, neue Transfer-Pläne? In seiner ersten Woche als Nachfolger von Julian Nagelsmann hat Thomas Tuchel noch keine Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Bayern hinsichtlich der Kader-Zusammenstellung geführt.

Logisch: Der neue Trainer will erst einmal die Mannschaft kennenlernen und die wichtigen sportlichen Aufgaben – in den nächsten zwei Wochen stehen alle drei Titel auf dem Spiel – erfolgreich gestalten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Neue Kader-Pläne?

Das berichtet SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau in der neuen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“ . Sportvorstand Hasan Salihamidzic und sein Team würden „nur punktuell etwas verändern“, eine Transfer-Offensive wie im vergangenen Sommer - beispielsweise in Form einer Shopping-Tour bei Tuchels ehemaligem Klub Chelsea - werde es nicht geben.

Mittlerweile sei Salihamidzic und Co. aber sehr wohl bewusst, dass Sadio Mané und Serge Gnabry keine Alternativen für die Neuner-Position darstellen und man Verstärkung auf dieser Position benötige. „Man kann von Eric Maxim Choupo-Moting nicht erwarten, dass er nochmal so eine Saison spielt“, so Hau.