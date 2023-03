Formel 1: Mit Ex-Ferrari-Ingenieur! Hitech plant Formel-1-Aufstieg

Neben Andretti-Cadillac , dem Panthera Team Asia und dem Formula-Equal-Projekt des ehemaligen BAR-Teamgründers Craig Pollock kristallisiert sich ein vierter Kandidat heraus, der Interesse an einem Einstieg in die Formel 1 besitzt.

Wie racingnews365 berichtete, handelte es sich um Hitech GP. Die nötigen Dokumente sollen inzwischen bei der FIA eingegangen sein. Die britische Mannschaft von Oliver Oakes startet bereits seit geraumer Zeit in verschiedenen Nachwuchsserien, unter anderem in der Formel 2 und der Formel 3.

Das Online-Portal bezieht sich auf ein Teammitglied, das Einblicke in Hitechs Formel-1-Projekt „H26″ gab. Rund 60 Personen sollen mittlerweile in die Pläne involviert sein, in Hitechs alter F2-Operationsbasis in Silverstone wird offenbar auch schon fleißig getüftelt.