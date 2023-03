Ligue 1: Baggert PSG an Zidane und Mourinho?

Nach dem erneut frühen Ausscheiden in der Champions League herrscht bei Paris Saint-Germain einmal mehr Katerstimmung. Nun gelten zwei große Namen des internationalen Fußballs als Trainerkandidaten.

In der Champions League stehen die Viertelfinalspiele auf dem Programm und Paris Saint-Germain ist einmal mehr nur Zuschauer.

Grund genug, dass die Tage von PSG-Coach Christophe Galtier in der französischen Hauptstadt gezählt scheinen. Zwar hielten die katarischen Eigentümer nach dem Achtelfinal-Aus gegen den FC Bayern München am 56-Jährigen fest, hinter den Kulissen sollen aber bereits neue Namen zur kommenden Saison für die PSG-Trainerbank diskutiert werden.

Und darunter sollen sich zwei der größten Namen überhaupt befinden: Zinédine Zidane und José Mourinho. Allerdings herrscht wohl Uneinigkeit in der Führungsetage. Während unter anderem Foot Mercato berichtet, dass PSG -Sportdirektor Luis Campos den Portugiesen bevorzugt, soll laut RMC Sport der Franzose bei Klub-Boss Nasser al-Khelaifi die Nase vorn haben.

Zidane zu PSG? „Unmöglich“

Zudem gibt es bei beiden Personalien Hürden, die genommen werden müssten. Mourinho ist aktuell bei der AS Rom erfolgreich, weshalb der 60-Jährige laut der italienischen Sporttageszeitung Corriere dello Sport seinen bis 30. Juni 2024 laufenden Vertrag in Italiens Hauptstadt erfüllen will.